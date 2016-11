Õhtulehe jalgpallisaates "Kolmas Poolaeg" arutavad ajakirjanikud Mart Treial, Viljar Voog ja Ott Järvela hetke pakilisematel jalgpalliteemadel.

Esmalt lahatakse Meistrite liigas toimunut, kus Manchester City hämmastas vägeva 3:1 võiduga FC Barcelona üle ja Varssavi Legia üllatas 3:3 viigiga Madridi Reali vastu. Kas oli õige, et Legia pidi mängima tühjade tribüünide ees? Ning mida arvata Leicester City väravavahi Kasper Schmeicheli imelisest seeriast?

Saate toetaja Triobeti koefitsientide läbi vaadatakse otsa eeloleval nädalavahetusel mängitavale Inglismaa Premier League'i 11. voorule ning leitakse üksmeelselt, et kui on üks soosik, kelle vastu tasub seekord kihla vedada, on see Londoni Chelsea. Järvela pakub välja ka paar jaburat variant. Lõpetuseks arutatakse Eesti Premium liiga olukorda - kas meister selgub laupäeval ja kui selgub, siis kes selleks kroonitakse? Igal osalejal on oma arvamus.