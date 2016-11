"Meie aasta Austraalias" võtab täna vesise suuna, sest Tuuli Roosma perekond jõuab ookeani äärde. Vaatamata hoiatustele on aga lõpuks just Tuuli see, kes mitmel korral ohtlikku olukorda satub.



Ahvatlus pärast pikka autosõitu kohe vette tormata on suur, aga ookeani vahutavad lained võivad endas ka ohtu kujutada. Seda teades hoiatab Tuuli Roosma lapsi kaasaviivate lainete eest, aga satub ise hoopis ühte sellisesse.

Lisaks peab ta vajalikuks lastele tapvaid meduuse meelde tuletada, ent saab hoopis ise pudelmeduusilt kõrvetada. Lõpuks selgubki, et laste vastu on ookean kõige sõbralikum ja see tunne on vastastikune. Vee ääres, vee peal ja ka vee all kohtuvad just Kristjan ja Andres mitmete imeliste olenditega, sh surfiõpetaja Zeroga ja muhk-hiidhuul kala Mollyga.



Lisaks leiab aset üks ootamatu kohtumine sarja "Kodus ja võõrsil" näitleja George Masoniga, kes saadab tervitusi kõigile sarja fännidele Eestis.



"Meie aasta Austraalias" on Kanal 2s täna kell 20:00