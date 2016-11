Põnev 3D pusle T-Rex on omapärane selle poolest, et liigub plaksutamise peale. Komplektis on olemas kõik vajalik, et ehitada T-Rex dinosaurus.

Selleks ei ole vaja tööriistu, liimi ega kruve. Dinosaurusel on kokku 85 osa. Pakendis on olemas ka juhend, mille abil saab dinosauruse kokku panna.

Plaksutades korra hakkab T-Rex liikuma, plaksutades kaks korda pöörab T-Rex paremale ning plaksutades kolm korda pöörab T-Rex vasakule.

Vaata täpsemalt SIIT!