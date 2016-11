Juhtiv inimõiguslaste organisatsioon Amnesty International väidab, et Itaalia ametnikud on piinanud migrante. Ühtekokku on neil ette näidata 24 vastavasisulist kaebust.

Piinamised on seotud sõrmejälgede võtmisega, vahendab BBC. Inimõiguslaste andmeil on Itaalia politseinikud oma tahtmise saamiseks kasutunaud näiteks nii peksmist kui elektrišokki.

27aastase Sudaanist pärit Adami sõnul kostitati teda pesku ning elektrišokiga. Viimaks kästi tal ka end alasti võtta. 25aastane Eritreast pärit naine väidab aga, et politseinik lõi teda sõrmejälgde saamiseks korduvalt näkku.

Seni pole valitsus, kes on alati rõhutanud, et kohtleb migrante professionaalsuse ja hoolega, süüdistustele vastanud.

Paljud ebaseaduslikult riiki saabujad ei soovi oma sõrmejälgi loovutada, kartes, et neil kaob edaspidi võimalus mõnda teise kohta kohta suunduda.