Suure pepuga modell on inimeste seas oma vürtsikate videotega nii populaarseks saanud, et leiab isegi, et tema tuntus tekitab isegi Kim Kardashianis kadedust.

Eudoxie Yao kannab kitsaid rõivaid ja väristab oma lopsakat rinnapartiid ning taguotsa, mis on toonud talle tuhandeid ja tuhandeid fänne, vahendab Mirror.

😍👉@yaonice 👈👉@yaonice 👈 A photo posted by Eudoxie Yao⭕ (@eudoxieyao) on Oct 27, 2016 at 11:32am PDT

Yao sõnul on tal vähemasti Lääne-Aafrikas kõige suurem tagumik.