Ehkki Bruno Marsi ema suri kolm aastat tagasi, ei suuda ta kaotusega ikka veel leppida.

Poptähe ema Bernadette San Pedro Bayot’d tabas 2013. aasta juunis ootamatult ajuaneurüsm, mis viis ta hauda. “Ma ei oska seda tänaseni käsitleda. See on košmaar. See on košmaar,” tunnistas 31aastane laulja hiljutises Rolling Stonesi intervjuus.

Brunol on küll hea meel, et ema ei pidanud piinlema, kuid juhtunu tundub talle ülekohtune. “Ema oli hakanud pigem nooremaks minema. Olin talle just Hawaiile maja ostnud ja ta helistas mulle peaaegu iga päev ja rääkis, kui lõbus tal on – ta sulistab koos lapselastega basseinis, nad jooksevad koos õues ringi ...”

Ema surm niitis Brunol jalad alt. Ta lamas päevade kaupa kägaras ja nuttis end oimetuks. Nüüd saab ta jõudu mõttest, et ema jälgib teda taevast naeratades. “Palvetasin ja küsisin emalt: mida ma peaksin tegema? Ja ma tundsin, et ta tahab, et ma võtaksin end kokku.”