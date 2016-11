Kreml kinnitas täna, et Venemaa president Vladimir Putin on andnud USA näitleja ja lauljale Steven Seagalile Vene kodakondsuse.

Vladimir Putin ja Steven Seagal 2015. aastal (Reuters / Scanpix)

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul on Seagal Vene kodakondsust korduvalt taotlenud, vahendab Reuters.

Peskov tõdes, et Seagal pole kunagi varjanud, et tal on "soojad tunded Venemaa vastu". "Vene Föderatsiooni kodakondsuse sai ta seetõttu, et ta on üsna tuntud näitleja," lisas pressiesindaja.

Aastal 2013 sai Vene passi omanikus Prantsuse näitleja Gerard Depardieu.

2014. aatal pidi Steven Seagal andma kontserdi Haapsalus, kuid esinemine tühistati seoses tema poliitiliste vaadetega.