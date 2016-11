Kahe lapse ema tabati paljalt voodist 14-aastase poisiga. Naise vabanduseks on see, et ta oli väga-väga purjus...

37-aastane Angela Gatti leidis poisi all lebava naise teismelise sugulane

Gatt ja teismeline ohver tunnistasid, et ei mäleta õhtust ja juhtunust muud, kuid seda, et nad tarvitasid alkoholi. Sündsusetu lugu juhtus 2015. aasta suvel.