Põnev mäng kiiretele ja nutikatele! Ei ole just keeruline nimetada kolm koeratõugu. Aga kas saad sellega hakkama, kui aega on vaid viis sekundit ja Sind põrnitsevad teised mängijad, oodates, et kaotad pea?

Aeg mängib sinu vastu! Ütle välja kõik, mis pähe tuleb, riskides pakkuda naeruväärseid vastuseid, sest sekundid jooksevad! Mängus on võimalik ka küsimustest kõrvale põigelda või lükata teiste mängijate kaela, kasutades vahetus- või edasikaarte.

Komplektis on 376 küsimustega kaarti. Nendel on 752 küsimust, 7 edasikaarti, 7 vahetuskaarti, 6 mängunuppu, mängulaud ja ainulaadne spiraaltaimer.

Mäng sobib 3-6 mängijale. Sobiv alates 8. eluaastast ning loomulikult täiskasvanutele.

Vaata täpsemalt SIIT!