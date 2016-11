Laulja Jon Bon Jovi räägib ajakirjas People esmakordselt sellest, kuidas tema peret tabas 2012. aastal ränk hoop.

Rokkari ja tema keskkoolikallimast abikaasa Dorothea neljast lapsest vanim, tütar Stephanie, sai 19aastasena ülikooli ühiselamus uimasti üledoosi ja viidi haiglasse. Äsja kõrgkooliõpingud neiule esitati ühtlasi süüdistus ebaseaduslike ravimite ja kanepi omamises.

“See oli hirmus, aga me saime sellest üle,” ütleb laulja, kellel ilmub 4. novembril uus plaat “This House is Not for Sale”. Küsimuse peale, kas tütre üleelamised peret lähendasid, vastas Jon: “Lähedasemad kui meie oma lastega pole võimalik ollagi.” Abikaasa Dorothea lisas: “Selliseid asju juhtub ka peredes, kellest ei võiks arvatagi, et ... Tegelesime asjaga pereringis.”