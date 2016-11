Paindlik strateegia, kiire mõtlemine ja vastase kavatsuste mõistmine on alati olnud edu saavutamisel otsustava tähtsusega. Nii on Sun Zi "Sõjakunsti" 2500 aastat tagasi kirja pandud nõuanded suurepäraselt asjakohased ka tänapäeval. Soovid saavutada edu äri, poliitika, spordi vallas? Sun Zi õpetused katavad edu saavutamise kõiki aspekte. Alates strateegiast ja taktikast kuni alluvate kohtlemise ja salakuulajate kasutamiseni on tema õpetused nutikad ja läbi aegade püsivad.

"Sõjakunst" on maailma üks vanimaid ja kuulsaimaid sõjateaduse alaseid kirjutisi, see käsitleb põhjalikult sõjapidamise ja strateegia erinevaid aspekte.

"Sõjakunsti" autoriks oli 6. sajandil eKr Vana-Hiinas Wu kuningriigis elanud sõjaväelane ja filosoof Sun Zi (Sun Tzu). Tolleaegne Wu kuningas võttis Sun Zi oma väejuhiks, ja sõjaliste vallutuste abil muutus Wu Hiina ajaloo üheks võimsaimaks riigiks.

"Sõjakunstis" esitatud õpetusi ja nõuandeid on järginud paljud maailma võimekad väejuhid, teiste hulgas Napoléon Bonaparte, Bernard Montgomery, Douglas MacArthur.

"Sõjakunst" on üks enimmüüdud juhtimisalaseid käsiraamatuid, mida kasutavad oma töös ühtviisi nii ärijuhid, poliitikud, diplomaadid, sõjaväelased kui ka sportlased.

