Endine One Directioni laulja Zayn Malik pihib värskes autobiograafias, et kannatab ADHD ehk tähelepanupuudus- ja hüperaktiivsushäire all.

Edukat soolokarjääri alustanud Zayn räägib oma nime kandvas raamatus, et oli poisina päris pöörane. “Ma ei suutnud kunagi keskenduda, ma ei suutnud aru saada, kuhu mu aju tahab minna. Sattusin alatasa pahandustesse.” Kord keskkoolipäevil vehkis Zayn klassis õhkpüstoliga. “See polnud laetud ega midagi, aga ega sellest vehkimisest midagi head ei tulnud. Hiljem diagnoosisid arstid mul super-hüperaktiivsuse ehk ADHD, nagu seda kutsutakse.”

23aastane laulja kirjutab raamatus, kuidas ta One Directioni päevil kannatas toitumishäire all ega söönud vahel päevade kaupa. Zayn on ka pihtinud, et teda painavad ärevushäired, mistõttu tal on tulnud kontserte ära jätta.