"Eesti imemuinasjuttude kuldraamatus" avaneb lugeja ees pärimuskultuuri fantaasiarikas ja imeline maailm, mis arendab meie kujutlusvõimet ja pakub tõelise lugemiselamuse nii väikestele kui ka suurtele.

Muinasjutud on oma imeväega inimesi alati paelunud. Inimesed usuvad imedesse.

Imemuinasjutud on just sellised muinasjutud, kus meid ootavad ees salapärased sündmused ja imetabased olendid ning kus sageli käib pingeline võitlus hea ja kurja vahel. Teekonda alustades ei tea me, kus ime peidus on, muinasjutuegelase aitavad keerukast olukorrast välja saadud üleloomulikud võimed või on tal kusagil varuks mõni võluese. Osa rahvajuttudest ilmub raamatukaante vahel esmakordselt.

