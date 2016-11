Jõulueelne aeg on aasta põnevaim. Väljas on külm ja õhtud on pikad. Nüüd ongi õige aeg kõigil koos salmid pähe õppida, jõulukaunistusi valmistada ja midagi maitsvat küpsetada.

Jõulu suur käsitööraamat annab

• loovaid mõtteid jõulukaunistuste valmistamiseks,

• isuäratavaid pühademaiuste retsepte,

• jõulusalme ja muinasjutte väiksematele ja suurematele,

• põnevaid nuputamisülesandeid,

• lõbusaid värvimislehti ja muudki põnevat.

Jõulu suur käsitööraamat pakub huvitavat tegutsemist nii väikestele kui ka suurtele.

Praegu on soodushind!

Vaata täpsemalt SIIT!