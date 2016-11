Valitsus toetas tänasel istungil seadusemuudatuse ettepanekuid, mis leevendavad hooajalist tööjõupuudust ja soodustavad välisspetsialistide Eestisse toomist.



„Tänased valitsuse otsused parandavad meie ettevõtluskeskkonda ning on oodatud uudis Eesti ettevõtjatele, kes kurdavad järjest teravamalt töökäte puudust, seda eriti hooajatöödel,“ lausus peaminister Taavi Rõivas.



Esiteks kinnitas valitsus üle juba varasemat seisukohta võõrtööjõule kehtiva palgakriteeriumi muutmiseks, mida Eesti ettevõtjad on juba pikemat aega taotlenud ja oodanud. Väga lihtsustatult öeldes – kui kehtiva seaduse järgi peab Eestis elamisloaga töötavale välismaalasele maksta 1,24 kordset Eesti keskmist palka, siis muudatustega langetatakse see ühe keskmise palga tasemele.

Teise ja olulise põhimõttena otsustas valitsus arvata palgakriteeriumi nõude alt välja välismaised hooajatöötajad, et tööandjad saaksid palgata hooajalist lisatööjõudu valdkondades ja ajal, kui tööjõupuudus on eriti suur.

„See on kindlasti tuntav leevendus meie turismi- ja põllumajandussektorile, kus välismaalt appi palgatud töötajale hakkavad kehtima samad tingimused, mis Eesti elanikele,“ lausus Rõivas.

Kolmanda suurema muudatusena toetas valitsus ettepanekut arvestada sisserände piirarvu alt välja need välismaalased, kes taotlevad Eesti elamisluba ettevõtluseks suurinvestorina. See teeb Eesti suurinvestoritele atraktiivsemaks sihtkohaks ja arendab Eesti majandust. Suurinvestor on ettevõtja, kes suunab Eesti majandusse vähemalt üks miljon eurot.