Internetis on sensatsiooniks saanud fotod jahtämbliklaste hulka kuuluvast isendist, kes on tõenäoliselt suurim omalaadsetest, keda seni pildistatud.

(Barnyard Betty's Rescue/Facebook)

Kuigi Austraalias New Perthis tehtud fotod on juba aasta jagu vanad, on need levima hakanud alles nüüd, vahendab Daily Mail.

Pildid avaldas sotsiaalmeedias Barnyard Betty's Rescue. Lehe haldajad kinnitavad, et ämblik on päriselt olemas ning fotosid pole töödeldud. "Ta oli ilus, rahulik ämblik, mitte mingil moel agressiivne - nagu enamus ämblikest ikka," seisab postituses.

(Barnyard Betty's Rescue/Facebook)

Kahjuks pole hiidämblikust uut pildimaterjali võimalik saada, sest ta lasti vabadusse tagasi.