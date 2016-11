Lancashire`is elav Andy Whelani tütrele on arstid lubanud elupäevi kõigest mõneks nädalaks. Isa postitas Facebooki tütar Jessicast foto, et maailm näeks, milline on vähihaiguse mõju...

"See on foto, mida on kõige raskem olnud teha. See on mu enda nelja-aastane tütar," selgitas mees Metrole.

Lapsuke oli vähiga võitlust pidanud 12 kuud, kuid siis sai pere uudise, et tal ei ole enam palju elada jäänud...