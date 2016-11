Kui asjad jooksevad skandaalse naispoliitiku jaoks soodsas suunas, siis pole võimatu, et varsti saame Keskerakonna esimeheks kandideerivat poliitikut Yana Toomi Tallinna linnapeaks nimetada.

"Huvitaks küll, miks mitte," vastas Toom küsimusele, kas teda huvitaks Eesti pealinna linnapea koht. "Erakond otsustab, kes ja kuhu läheb."

"Ma saaksin sellega hakkama küll, see on selge," on naine enesekindel.

