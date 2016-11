Kui Tartu rae plaan linna teravaima sulega kirjanikule iga kuu kaks miinimumpalka peo peale laduda volikogus läbi läheb, võib kõrgtintla seas oodata auväärt koha nimel tihedat rebimist.

Paavo Matsin tõi välja, et tal on olnud pikka aega üks Tartuga otseselt seotud romaaniidee ja stipendium oleks hea võimalus see rahulikult valmis kirjutada. „Eks alati võib ajada igasugu udujuttu teemal, et tõelisel kirjanikul pole raha vaja, ometi peaks suuremate teoste puhul olema ikkagi võimalus täielikult keskenduda,“ rõhutas ta.

Jaan Malin kavatseb stipendiumile kandideerida hoolimata võimalusest, et tuleval aastal võiks ta pürgida hoopis kultuurkapitali toetusele, mis on suuremgi. „Kandideeriksin seega mitte niivõrd raha pärast kui seetõttu, et niikuinii olen terve oma elu rõhutanud, et elan Tartus, mille ülikool asutati 1632,“ selgitas ta. „Need inimesed, kellele olen seda rääkinud, on olnud seisukohal, et Tartu on üks huvitav paik, kui nii väärikas vanuses ülikooliga linnas tehakse tänapäeval nii omapärast luulet, nagu mina teen.“

Refereeritud artikli täisteksti loe Tartu Ekspressist.