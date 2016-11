"Pealtnägija": Eestis elamisloata jäämine sundis samasoolise abielupaari lahku kolima

Ametnike poolt lahku kolima sunnitud eesti-ameerika noor abielupaar, 26aastased Sarah ja Kristiina Raud plaanivad Eesti riigi vastu kohtusse minna, vahendas ETV saade "Pealtnägija".

Sarah ja Kristiina sõlmisid aasta tagasi USAs seadusliku abielu, kuid ameeriklanna ja eestlanna on sunnitud teadmata ajaks hüvasti jätma, sest Eesti riik võõrsil sõlmitud abielu ei tunnista ja Sarah peab elamisloa puudumise tõttu maalt lahkuma, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Eesti kodanikuga seaduslikus abielus välismaalane saab üldjuhul automaatselt Eesti elamisloa, kuid kuna Eesti riik de facto ei tunnista samasooliste abielusid, on Sarah ja Kristiina vaatamata USA Georgia osariigi perekonnaseisuameti pitsatiga tunnistusele Eesti ametnike silmis teineteisele samahästi kui võõrad inimesed.

Migratsioonibüroo juhataja Maige Lepp selgitas, et Eesti perekonnaseadus määratleb täpselt, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel ning see abielu on tühine, mis on sõlmitud samasooliste isikute vahel.

Probleem puudutab nn kolmandate riikide kodanikke, nagu näiteks ameeriklased, aga kui näiteks kaks Euroopa Liidu kodanikust naist abielluvad mõnes Euroopa Liidu riigis, elavad seal paar aastat ja kolivad seejärel Eestisse, siis on siinsed võimud sunnitud seda tunnustama.