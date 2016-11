"Meedia keskpunkti" trio tähistas 200. saadet.

"Me oleme Titanicu orkester!" õhkas Urmi Reinde oktoobri alguse "Meedia keskpunktis". Titanicu orkestri kohta liigub legend, et see mängis uppuval laeval, kuni vesi viiulisse tungis. Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare ellukutsutud ning tema ideid tutvustav ja kaitsev Tallinna TV saade "Meedia keskpunkt" läks eile eetrisse juba 200. korda.

200. kolmapäeval on saatejuht Heimar Lenk sidunud ette punase lipsu ette, haaranud riidepuult halli triibulise pintsaku – "Hea, kui on kogu aeg sama riietus, siis ei hakka keegi vaatama, et oli kaks saadet järjest sama ülikonnaga" – ja juhatanud sisse nädala teemasid kokku võtva "Meedia keskpunkti".

Riigikogulasest saatejuhi Lengi stammkaaslasteks on samuti Keskerakonda kuuluvad Urmi Reinde (hiljuti Keskerakonna ajalehe Kesknädal peatoimetaja kohalt vabastatud ajakirjanik) ja Mart Ummelas, Tallinna TV arvamustoimetaja.