Nõukogude võim takistas Peeter Tooma karjääri folkmuusika viljelejana.

Kuulanud ära ajakirjaniku ettepaneku, kuidas oleks intervjuuga, hakkab "Viimse reliikvia" laulude hääl Peeter Tooma esiotsa südamest naerma. Tavaliselt on tähendanud see kindlat äraütlemist. Naerule järgnebki: "Ma ei saa intervjuud anda, olen just praegu puu otsas ja ehitan lastelastele onni."

Peeter Tooma (Tiina Kõrtsini)

Roninud tagasi maapinnale ja asja mõni päev kaalunud, mõtleb ta siiski ringi. Täna, oma 70. sünnipäeval, kergitab armastatud bard viimaks saladuseloori, miks ta lahkus lavalt juba 1970ndail.

Kuigi vähemalt avalikkuse jaoks on Peetri lauluhääl vaikinud enam kui 30 aastat, kõlab telefonis täpselt samasugune bassbariton nagu siis, kui teleris aasal kappava Agnese ja Gabrieli taustal kostub "Põgene, vaba laps" või mõnes raadio retrosaates mängitakse "Väikseid kaste", "Värve" ja "Vaikust".