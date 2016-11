Värske uurimus seab kahtluse alla ammuse väite, et Hollandi maalikunstnik Vincent van Gogh lõikas endal habemenoaga kõrva küljest, tülitsedes kolleeg Paul Gauguiniga.

The Guardiani teatel väidab värske uurimus van Goghi päevist Provence’is, et Gauguinil polnud kunstiajaloo kurikuulsaimas enesesandistuses vähimatki süüd.

Nimelt lõikas van Gogh endal parema kõrva küljest hullusehoos, saades teada, et vend Theo, tema ustavaim usaldusisik ja rahaline toetaja, hakkab vaid kahenädalase romaani järel naituma vana sõbratariga, kes kunagi oli talle korvi andnud.

On teada, et van Goghi häiris venna naitumine. See võinuks ohustada nende lähedast suhet ning ka Vincenti majanduslikku seisu – pereinimesena pidanuks Theo esmajärgus naise-laste eest hoolt kandma. Kuid seni arvati, et Vincent sai venna pulmaplaanidest teada alles pärast verist intsidenti.