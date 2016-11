Prints Harry uus silmarõõm, USA näitlejanna Meghan Markle ei hooli oma perest karvavõrdki ja on lapsest peale printsessiks tahtnud saada. Sellepärast ongi ta punapäise Harry oma võrku püüdnud, väidab Meghani poolõde.

Mõni päev tagasi levisid kuuldused, et 32aastane prints Harry kurameerib juba kevadest saadik salamisi näitlejanna Meghan Markle’iga (35), kes on tuntud telesarjast "Suits".

Brünett kaunitar, kel on seljataga vaid kaks aastat kestnud abielu filmiprodutsendiga, olla mitu korda Londonis käinud ja koguni Harry isa prints Charlesiga kohtunud. Nüüd aga väidab Meghani pool­õde USA veebiküljele Radar Online, et Meghan on hoolimatu ja enesekeskne.

Samantha Grant, kel on Meghaniga sama isa, süüdistab pool­õde pere unarusse jätmises. Naiste isa, üks oma aja Hollywoodi edukamaid valgustuskunstnikke Thomas Markle (72), kuulutas septembris välja pankroti ja redutab Mehhikos.