68aastane, kuid süntesaatori taga nooruslikult hüplev Jarre tänas eestlasi selle eest, et kuigi nõukogude ajal oli lääne muusika keelatud, leidus siiski ka siinpool raudset eesriiet inimesi, kes tema tegemistest teadsid ja tema muusikat armastasid.

Muusik pajatas ka, et kohtas täna pärastlõunal mõningaid eesti fänne, kes rääkisid, et jõudsid tema muusika juurde tänu loole "Souvenir of China". Seda pala esitas Jarre ka kontserdil, mis kestis tunni ja kolmveerandi jagu.

Kui kontsert oli üle tunni aja kestnud, kutsus Jarre publikut istekohtadelt tõusma, lava ette koguneski mitu rida tantsijaid.