Tuleviku tööjõuvajadust mõjutavad keskkonnamuutused, elanikkonna vananemine ja eelkõige tehnoloogia areng.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteemi (OSKA) peaanalüütik Yngve Rosenblad tõdeb, et ühest küljest loob ja kaotab tehnoloogia areng töökohti, ent muudab ka ametikohtade palet.

«Kõige vähem puudutab automatiseerimine neid ameteid, kus masinad lähitulevikus veel ei oska asendada ja ka neid, kus me seda ei soovi. Need on empaatiat, inimlikku lähenemist ja loovust eeldavad töökohad.» OSKA peaanalüütik Yngve Rosenblad (Erakogu )

Tema sõnul tõusevad lähitulevikus üha enam ausse insenerioskused. "Juba praegu oleks oluliselt rohkem vaja tehnolooge, mehhatroonikuid, hooldus- ja paigaldustehnikuid ning eri süsteemide seadistajaid.

Ka vajavad kõik majandusharud üha enam info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) spetsialiste, kuid seejuures on oluline, et neil oleks peale IT-hariduse ka head teadmised majandusvaldkonnast," toob ta näite.