Peaminister Taavi Rõivas eesootava umbusaldushääletuse üle pead eriti ei vaeva. Ta loodab, et see rünnak annab opositsioonile lõpuks taas jõudu sekkuda Eesti päevapoliitikasse, sest sisekaemusega tegelev vastaspool nüristab hädavajalikku poliitilist debatti ja mõttevahetust.

Räägime kohe 7. novembrist. Mitu häält umbusaldajad riigikogus kokku saavad?

Umbes sama palju nagu eelmiselgi korral, kuskil 40 kanti. Arvan, et läheb üsna täpselt opositsiooni liini pidi. Sõltub kindlasti sellest, kui paljud opositsioonisaadikud lähetuses on.

«Kui partneritel on häid ideid, mida peale koalitsioonileppe ellu viia, olen alati avatud.» (Tiina Kõrtsini)

Põhimõtteliselt siis maksimum (42 – toim). Mis sõnum see on, kui vastased on siseringis katki, kuid teie vastu ühtsed?