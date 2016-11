Teisipäeval kattis lumi juba autosid. Jõgevamaal Kuremaa alevikus elav 59aastane mees puhastas oma Citroëni ja läks korraks tuppa, et siis sõitu minna.

Paraku nägi ta aknast vaid tühja platsi: auto oli läinud. Mees sai paar maja eemal ärandaja kätte ja tõmbas ta sõidukist välja. Tekkis sõnelus, mis päädis kaklusega. Autoomanik ei tahtnud uurimisele viidates juhtunust rääkida, kuid alevikukaaslase sõnul on tal silma all verevalum.

Politsei viis agressiivseks muutunud ärandaja kahtlustatavana asjaolude selgitamiseks jaoskonda. Alustatud on kriminaalasi. Prokuratuurist öeldi, et mees on kinni peetud ja lastakse pärast ütluste andmist tõenäoliselt vabadusse.

Majaelaniku sõnul on üsna tavaline, et autot soojendatakse akna all ja käiakse ruttu toas ära.

"Muidugi võib öelda, et oma viga, aga ei saa ju nii skisofreeniliseks minna. Auto võidakse varastada ka ju siis, kui lähed garaažiust kinni panema."