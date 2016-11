Tartu mees Kristo (27) alustas 119 kiloga ja lootis Erik Orgu abiga saates "Kallis, Sa oled kosunud“ jõuda 80 kiloni. Ootamatult tuli aga vööümbermõõdule juurde neli sentimeetrit ja kehakaal kerkis veelgi - lausa 127 kiloni.

Kui toitumispäevik jättis mulje, et Kristo on end lihtsalt paksuks joonud ja kõik ekspertide katsed temaga suhelda jäid vastuseta, siis Kristo andmete kohaselt tõusid kaal kaameratest põhjustatud stressi tõttu. Tõde ei tea keegi.



Liina (26), kes Kristo saatesse üles andis, võttis maovähendusopile järgnenud askeetliku dieediga alla 20 kilo. Saadet alustas ta 80 kiloga, lootis jõuda 65 kiloni, aga õnnestus suisa 60kiloseks kahaneda.



Kokkuvõttes saimegi halenaljaka loo sellest, kuidas kaalust saab alla võtta vaid siis, kui selleks tahtmist on. Lähedaste meelitamine ja eeskuju ei pruugi aidata.



Seda, kuidas Kristo kaotab enesevalitsuse, saad vaadata siit.