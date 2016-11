Üsna tihti võib mõni meist unustada koju veepudeli, teadmata seda, et meie keha tõepoolest vajab vett pidevalt.

Mida me kõik ei tea on see, et vett vähe juues kahjustame me enda keha, sest vesi on üks oluline viis hoidmaks end päeva jooksul energilisena, vahendab Bustle. Toome välja märgid, mis näitavad, kui peaksid tõepoolest kiiruga veepudeli haarama, et enda keha mitte kahjustada.

Sul tekib peavalu.