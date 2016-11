Tänane lumesadu võis rehvide vahetuse viimasele minutile jätnud inimestes tekitada pahameelt, aga leidus ka neid, kes nautisid lumes tiibu sirutavaid liblikaid või miks ka mitte - magusate vaarikate söömist!

Need fotod on tehtud Tartumaal Kükitaja külas, kus Urmet Kesa kodukohas kasvavad magusad vaarikad isegi talve kiuste.

"Need on mu koduaias tehtud pildid. Meil on iga aasta nii. See sort on selline, mis annab marju kuni lumeni. Kõige parem on see, et need on ussivabad," kiidab Urmet saaki.

"Nad on magusad ja neid tuleb nii palju," rõõmustab Urmet Kesa.