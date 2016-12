Jõuludest tasub võtta viimast, mistõttu tasuks mõelda, et mida kallimaga jõulude ajal teha. Oluline on need hästi valida ja planeerida, et pühadest jääks teile terveks aastaks tore ja hinnaline mälestus.

Need ühised hetked võivad olla armsad või hoopis vallatud - teie tunnete oma kallimat ja tema eelistusi kõige paremini, vahendab portaal newlovetimes.com.

Mida võiks koos kallimaga teha?