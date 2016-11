Tänase päeva jooksul juhtus Eestis umbes paarsada sõidukite plekimõlkimist ja teelt väljasõitu ning ligi kümme tõsisemat liiklusõnnetust, kus inimesed said kannatada. Ühes liiklusõnnetuses sõidukijuht hukkus.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder paneb sõidukijuhtidele südamele, et ka järgnevatel päevadel tuleb varuda liikumiseks aega, sest libedus jätkub. "Hommikul peab kindlasti sõiduki lumest ja jääst puhtaks tegema ning sihtpunkti jõudmiseks tuleb varuda aega ja ohutu sõidukiirus," rääkis politseiametnik. "Suure mütsi või kapuutsiga roolis istudes on juhi vaateväli piiratud, seega enne sõitma asumist võiks autosalong soe olla. Meeles tuleb pidada ka seda, et pidurdusmaa on praeguste ilmastikutingimuste korral ligi kaks korda pikem. Seetõttu peaksid juhid hoidma ka pikivahet ning olema ettenägelikud liikluses toimuva suhtes."

Suverehvidega sõitmine võiks Põderi sõnul olla praegustes tingimustes välistatud, pigem eelistada ühistrandporti või paluda sõbra abi, kelle autol on talverehvid all. "Suverehvidega autoga liigeldes seab sõidukijuht ohtu mitte ainult enda, vaid ka teised liiklejad," ütles Põder.

"Praegused liiklusolud peaksid muutma ka jalakäijad tähelepanelikumaks. Enne tee ületamist peab veenduma, et autojuhid on teeületajat märganud, jõuavad sõidukit pidurdada ning tee ületamine on ohutu."