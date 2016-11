"Inimene on ikka üks imeline olevus," räägib maaler.

"Miks te nii arvate?"

"Kui sa ütled talle, et taevas on 9567898072493142 tähte, ta usub. Aga tasub vaid istuda värskelt värvi-tud pingile, kus on väike

silt sõnadega: "Ettevaatust, värskelt värvitud!", siis ta proovib näpuga!"