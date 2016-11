Rahandusministeeriumi audit ütleb selgelt: vaid kuus kuud sihipäraselt turismitalu pidanud Toomas Hendrik Ilves ei oleks pidanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele tagasi maksma mitte 10%, vaid 90% saadud toetusest. Niisiis ei anna endisele presidendile põhjust kukrut ligi 170 000 euro võrra kergendada mitte ainult avalik pahameel ja Ärma-ämbri välismaale kostnud kolinast tekkinud Euroopa Komisjoni huvi asja vastu, vaid objektiivsed põhjused: presidendi külaliste võõrustamine pole toetuse sihipärane kasutamine, nagu äriplaanis kirjeldatud, ja toetuse saajaid tuleb kohelda võrdselt.

Ent Ilvese rahakoti kallale kippumisega ei kiirustata: kui Euroopa Komisjon tahab maksuraha tagasi, siis tuleb see EASi vaietefondist ja alles seejärel selgub, kas rahaliselt vastutab ka OÜ Ermamaa. Kas saame näha riigi ja endise presidendi kohtuvaidlust? Või peab kogu löögi enda peale võtma ikkagi EAS ehk maksumaksja, sest toetust saanud presidendile annab puutumatuse õigustatud ootus tagasi maksta vaid 10%? Kas aga Ilvesel, kes sai EASi 2012. aasta otsusest teadlikuks väidetavalt alles mõni nädal tagasi, saabki üldse õigustatud ootust olla?

Kuidas täpsemalt ja kelle kahjuks laheneb juriidiline kemplemine, me veel ei tea. Ometi tõstatab Ärma talu ümber toimunu olulisi küsimusi. Eelkõige muidugi, kuidas õnnestus EASil teha presidendi eraäri puudutavas liigsoodsaid otsuseid. ilma et ettevõtte nõukogul oleksid häirekellad helisema hakanud. Kas ärmatamise kritiseerimisest sundis hoiduma seesama riigihalduse vertikaal, millest on presidendi kantselei endine juht juttu teinud? Väheoluline pole seegi, kas Ilvese turismiärisse selgust toonud EASi ja rahandusministeeriumi auditid oleksid üldse sündinudki, kui avalikkuse terav kriitika poleks uurimisele sundinud.

Endisele presidendile saab vaid soovitada maksta tagasi kogu EASi tema talule antud toetus. On ju meilgi õigustatud ootus, et presidendi institutsiooni ei määriks küsitavad otsused endisele presidendile kuulunud Ärma talu suhtes.