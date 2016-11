Kui oleksin Ilvese avalike suhete nõustaja, soovitaksin tal Ermamaa toetuse 90 protsendi ulatuses tagasi maksta ja väljuda räpasest mängust tegeliku võitjana. Praegu on Ilvese maine väga madal. Rahva õiglustunnet riivas, et ta tagastas enam kui 190 000 eurost vaid 10 protsenti. Ilves jõudis selgituste jagamiseni suhteliselt hilja ja seegi piirdus eneseõigustusega, vabandusi me ei kuulnudki. Sarnaselt EASiga toonitas ta, et Ärma talu oli turismiobjekt. Ta uskus, et kõik algatatud auditid ja uurimised kinnitavad, et sisuline mõju piirkonna arengule, mida toetust eraldades eeldati, on kuhjaga saavutatud.

Auditi järel soovitab rahandusministeerium raha tagasi maksta. Mõelda vaid, kui Ilves nüüd teatakski, et maksab summa täiesti vabatahtlikult kohe tagasi! Isegi nii mõnigi kriitilisem ajakirjanik ei peaks paljuks Ilvesele kujundlikult õlale patsutada. Tal oleks võimalik selgitada, et uskus EASi põhjendusi ja jäi nii-öelda hammasrataste vahele.

Tõsi, iseasi, kui riigimehelikult siiras samm see Ilvese poolt oleks, aga tema mainet parandaks kindlasti. Ja kaotajaks jääks EAS, kes tegi talle sellise pentsiku kingituse. Raha taha ei tohiks tehing jääda, ainuüksi tänu lahkumishüvitistele ja puhkusrahale lahkus Ilves presidendiametist paraja varandusega.