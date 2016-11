Ennast islamikalifaadi juhiks kuulutanud Abu Bakr al-Baghdadi peidab end Mosulis, kinnitas kurdi presidendi Massoud Barzani administratsiooni juht Fuad Hussein ajalehele The Independent.

Islamiriigi juht peidab end Mosulis. (AFP / Scanpix)

Tema sõnul võivad seetõttu venida lahingud linnas pikemaks, aga kui al-Baghdadi tapetakse või vangistatakse, on ka ISISe lõpp käes.

Arvatakse, et Mosulis on kuni pool miljonit last, mis muudab aga ründajate olukorra keerulisemaks, sest neid võidakse kasutada inimkilbina.

Halvenenud ilmastikuolud peatasid eile Iraagi vägede pealetungi Mosulile.