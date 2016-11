"Kapuutsid pähe tõmmanud pagulased tormasid hirmunud jalakäijate silme all kaigastega üksteise kallale," kirjutab ajaleht.

Pariisi tulnud põgenikud on enamikus pärit Sudaanist, Liibüast, Afganistanist ja Eritreast ning paljud neist on juba kaotanud lootuse kunagi Inglismaale pääseda."

Hoolimata pagulaste verisest löömingust kavandasid inimõiguslased eile õhtuks suurmeeleavalduse, et protestida politsei otsuse vastu tühjendada ka Pariisi tänavalaagrid.

Kohalikud elanikud mures

Ümbruskonna elanikud tunnistavad, et tänavatel olevad pagulaslaagrid teevad neile meelehärmi. "Meil oli rahulik piirkond, palju turiste ja söögikohti, kuid nüüd ei taha enam keegi siin olla," kurtis kohalik elanik Daily Expressile.

"Politsei on varemgi püüdnud tänavalaagreid lõhkuda, kuid need tekivad ikka ja jälle." Nooruke Jeanne tunnistas ajalehele Le Figaro: " Pagulased ei salli prantslasi silmaotsaski. Nad on väga ülbed ja vägivaldsed. Olen näinud, kuidas nad inimesi peksavad, käekotte ära rebivad ja baarides toitu varastavad."

Marie lisas: "Septembris korraldati suur politseioperatsioon, milles osalesid ka eriüksused. 2500 inimest viidi minema. Nüüd on vähem kui kaks kuud möödas ja nad on tagasi. Praegu on laagrites märksa rohkem inimesi kui siis."

Eelmisel aastal püüti laagreid korduvalt tühjendada ja esmaspäeval teatas president Francois Hollande uuest katsest seda teha. Tema sõnul pole siiski kuigi usutav, et uued pagulased just Calais’st tulevad.

Politsei käis esmaspäeval pärast koidikut pagulaslaagrid läbi ja kontrollis dokumente.

Püüti välja selgitada, kes on palunud Prantsusmaal asüüli ja saanud või saamas pagulasstaatuse. Neid, kes pole seda teinud, ähvardati väljasaatmisega, seda kohe pärast välilaagrite tühjendamist.

Hoiatati, et varsti on minek, kuid täpset kuupäeva ei öeldud. Need sadakond, kellel polnud paberid korras, topiti politseibussidesse ja viidi minema.

Telklaagrid tekivad ikka ja jälle

"Me ei vahista neid," ütles politsei esindaja ajalehele The Independent. "Nad viidi Vincennes’i pagulaskeskusesse ja praegu on veel vara öelda, mis neist edasi saab. Kuid inimesed, kellel on paberid korras?

Me peame neile mõistliku koha leidma, kuid pärast Calais’ sulgemist tuleb siia iga päev pagulasi juurde. Meil pole kava, kuidas saada Pariis telklaagritest vabaks.

Need tekivad ikka ja jälle. Lähematel päevadel, võib-olla juba järgmisel nädalal, avatakse Pariisis ajutine majutuskeskus, kuhu saame paigutada viieks kuni kümneks päevaks umbes 400 pagulast.

Arvame, et Pariisi tulevad pagulased on seal selle aja, mis kulub nende asüülitaotluste vormistamiseks. Pärast seda saavad nad minna alalisematesse paikadesse."

On selge, et 400 inimest mahutavas keskuses pole kohta tuhandetele tänaval elavatele pagulastele.

Kuid peaminister Manuel Valls kordas uuesti, et välilaagrid tuleb veel selle nädala jooksul tühjendada, mis ongi inimõiguslaste protestimeeleavalduse üks põhjus.