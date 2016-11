Maakoore all kerkib magma järjest kõrgemale, andes märku, et vaid 10 kilomeetri kaugusel Roomast valmistub Colli Albani tulemäepiirkond purskeks, kirjutavad vulkanoloogid ajakirjas Geophysical Research Letters.

Nende väidet toetavad ka satelliidilt tehtud fotod, mis näitavad vulkaanilises piirkonnas toimuvat. Nimelt kerkib seal maapind kaks kuni kolm millimeetrit aastas, mis on selge märk, et maa-alused kambrid mõni kilomeeter allpool Ariccia, Castel Gandolfo ja Albano linna täituvad magmaga.

ON SEE VÕIMALIK? Igavest linna ootab tulevikus häving.

Vulkaanipurse võib tähendada, et osa Roomast mattub laava alla või teda tabab koguni Pompei saatus, arvavad uurijad. Tuhapilved on nii vägevad, et varjavad päikese isegi nii kaugel kui Lõuna-Ameerikas.