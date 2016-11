Keskerakond on teinud valitsusele ettepaneku, et tulevikus võiks autokooli läbimine olla gümnaasiumiõppuritele tasuta. Autokoolis käimine on viimaste aastatega kallimaks läinud, mistõttu on viimane aeg noortele appi tulla. Noortel on tavaliselt päris raske autokooliks vajaminevat raha leida. Ikka aitavad just vanemad. Kui riik toetaks noorte autokoolis käimist, paraneks seeläbi paljude laste ja ka nende vanemate majanduslik toimetulek.

Meie noortel ei ole lihtne tööturule siseneda. Tasudes gümnaasiumiõpilaste autokoolis käimise ja lubade tegemise kulu, suurendame nende konkurentsivõimet tööturul. Nimelt mängivad tööle kandideerimisel märkimisväärset rolli lisaks haridusele ka erinevad lisaoskused. Autojuhtimisoskus on kindlasti üks neist.

Meie ettepaneku juures on väga oluline ka liiklusohutuse aspekt. Mida rohkem noori käivad autokoolis, seda teadlikumad on nad liiklusohtudest ja seda paremini suudavad nad nendega toime tulla. Väljapakutud meetme käivitumisel näeme ilma lubadeta sõitvate noorte hulga vähenemist. Enam ei ole vaja seadusvastaselt sõitmist kuskil külavaheteel õppida. Vajaliku kogemuse ja tunnid saab kätte autokoolis. Raha poleks ühelegi Eesti noorele enam takistuseks, kuna riik tuleks neile appi.

Kui inimesel ei ole maal elades võimalust korrapäraselt ja püsivalt käia maakonnakeskustes, on maal elamine tõsiselt keeruline kui mitte võimatu. Juhilubade olemasolu suurendab ilmselgelt noorte liikumisvabadust. Eesti maapiirkondades on sageli hajaasustus, ühistranspordivõrk ebapiisav ja kohati lausa olematu. Maanoorte jaoks võib juhilubade puudumine takistada hariduse omandamist ja eriti töö leidmist.

Riik aitaks noori kuni 450 euro ulatuses. Mullu lisandus Eesti teedele ligi 14 000 esmast autojuhti ja on teada, et B-kategooria algastme kursuse minimaalne hind jääb hinnanguliselt vahemikku 370–520 eurot. Läinud õppeaastal oli gümnaasiumiastmes enam kui 21 000 õpilast, mis teeb eelnõu maksimaalseks kuluks 9,7 miljonit eurot. Suurendades üleüldist liiklusohutust säästame inimelusid.