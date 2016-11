USAs Washingtonis süüdistatakse ema ja isa, et nad süstisid oma kolmele lapsele heroiini. Lastele valetasid vanemad, et tegu on mahlaga, mis paneb nad mõnusasti magama.

Paarile esitati süüdistus seetõttu, et ametnikud avastasid, kuidas 6-aastane poeg, 4-aastane ja 2-aastane tütar pidid elama jubedates tingimustes, kus kodus vedeles isegi roti väljaheide, vahendab The Sun.

Politsei kirjeldas kohtus, kuidas laste elupaika täitsid süstlad ja rottide väljaheide.