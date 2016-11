Milline vili maitseb kõige paremini? Loomulikult keelatud vili!

Keelatud vili on ulakas ja põnev seiklusmäng täiskasvanutele. See sobib paaridele, kes ootavad mängult romantilisi elamusi, aga ka suuremale sõpruskonnale, kes soovib lihtsalt lõbusalt aega veeta.



Samas komplektis on nii romantiline kui ka seltskondlik versioon.



Komplektis on mängunupud kahele mängijale.

Vaata täpsemalt SIIT!