Vihane naine häbistas Hiinas oma meest, kui sundis ta roosas rinnahoidjas põlvitama valusa Aasia puuvilja peal. Lisaks oli naise laubale kinnitatud hügieeniside.

Häbistatud mees mattus pisaraisse, kui oli abikaasale tunnistanud, et suhtles internetis teiste naistega, vahendab The Sun.

Naine ise lebab mugavalt voodis teki all ja naerab oma häbisse langeva mehe pärast. Ta jagab videos mehele käsklusi, et too oma teod avalikuks tooks.