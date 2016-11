Briti naisteajakirja Glamour aasta naiste nimekirjas oli esmakordselt mees – ansambli U2 solist Bono.

Ehkki Glamour seletas, et Bono pääses nimestikku naiste õiguste eest võitlejana, on paljud ajakirja otsust kritiseerinud – kas siis naisi tõesti napib? Rokkar ise avaldas tiitli eest tänu, kuid avaldas arvamust, et ta seda ei vääri, vahendab BBC News. Kuid Bono lisas, et võitlust võrdsete võimaluste ei saa võita, “kui mehed seda koos naistega ei pea”. “Kuna mehed on selles probleemis peamiselt süüdi, siis peame ka lahenduste leidmisega tegelema.”

BBC Newsi teatel on Glamouri nimekirjas ka muusik Gwen Stefani, olümpiasportlane Simone Biles ning näitleja ja aktivist Zendaya.