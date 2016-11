Täna avalikustati EASi audit, mis hindab Toomas Hendrik Ilvese ettevõtte OÜ Ermamaa toetuse tagasimaksmise õiguspärasust. Teatavasti tagastas Ilves vaid kümnendiku oma turismitalule saadud toetusest.

EASi tellitud auditi koostaja KPMG jõudis järeldusele, et kümneprotsendiline tagastusnõue on üldiselt adekvaatne, kuid EAS oleks pidama konsulteerima rahandusministeeriumiga ja paremini riske hindama.

Protsess oli korralikult dokumenteerimata ja kõige suurem etteheide EASile ongi see, et otsus on taotleja suhtes erakordselt soosiv, ütles EASi nõukogu esimees Erki Mölder auditi asjus toimunud pressikonverentsil.