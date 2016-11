Jana Liisa Johannson langes välja viiendas finaalsaates ehk bigbändivoorus, kus esitas Rihanna lugu "Umbrella". Nüüdseks on neiu alustanud õpinguid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ning soovib saada edukaks juristiks ja tulevikus ka kohtunikuks. Kuid muusika ei ole tema elust kuhugi kadunud. Johannsoni sõnul annab ta praegu akustilisi kontserte ja kirjutab sahtlisse muusikat. "Kunagi jõuab kätte ka see päev, kui ma hakkan oma loomingut avalikustama!" rääkis ta.

Kusjuures on Johannsoni elus toimunud muusikaline pööre, kuna nüüd tegeleb ta hoopiski hip-hopiga. Möödunud augustis esines ta ka Eesti HipHop Festivalil koos räpparite Ingmar Gailiti ja Robert Lõviga, koos anti välja ka üks lugu. "Ühesõnaga räppmuusika ja hip-hop puges mulle südamesse," nentis Johannson.

Johannson tunnistab, et saade "Eesti otsib superstaari" mängib tema elus suurt ja tähtsat rolli. "Superstaarisaade avas mulle pea tuhandeid uksi ja aknaid, sain juurde väga palju tutvusi ja muidugi häid sõpru," rääkis ta. Neiu sõnul sai ta tänu saatele juurde esinemisjulgust, meeskonnatöövõimet, kriitika- ja pingetaluvust, kõneosavust, lisaks laienes üleüldine maailmavaade muusikamaastikust. "Kindlasti andis staarisaade ka julgust ja motivatsiooni edasi tegeleda muusikaga ja jahtida oma unistusi. Kui midagi piisavalt palju tahta, siis ei saa ja ei tohi alla anda," rääkis ta.

Mingisugust pettumust, et just tema saadet ei võitnud ja superstaariks ei saanud, Johannsonil ei ole. "Mis siis, et ma superstaariks ei saanud. Ju nii pidigi siis nüüd minema, nagu Chalice ühes oma loos on öelnud," rääkis ta.

Hetkel saab neiut jällegi teleekraanil näha, kuid seekord hoopiski lastesaates "Georg Udukübara aaria", kus ta laste rõõmuks ringi kappab. Johannsoni sõnul on lisaks lastesaatele ta elus üsnagi palju näitlemist, kuna näitleja rollis on ta ka hiljuti avatud hirmutoas, Tallinn Emotion Factory’s.

Üsna pea soovib lauljanna hakata avaldama ka oma loomingut ning esineda ka järgmise aasta hip-hop festivalil. "Unistada tuleb julgelt ja suurelt ning unistusi täita samamoodi! Superstaarisaade oli samm minu lauljakssaamise unistustele lähemale," ütles Johannson. "Kokkuvõttes on iga päev mu elus hetkel seiklus ja täis tegevusi, mida armastan üle kõige. Absoluutne dream come true!".

Gertu Pabbo (Õhtuleht)

Gertu Pabbo oli staarisaate kuuendas hooajas koos Jüri Pootsmanniga finaalis. Sel aastal osales lauljatar ka Eesti Laulu poolfinaalis looga "Miljon korda". Kevadel alustas neiu koostööd Tomi ja Anni Rahulaga, mis on neiu sõnul talle palju edu ja toredaid ettevõtmisi toonud. Neiul ilmus augustis ka singel "Olen siin". Lisaks on Pabbo alustanud ka ülikooliõpinguid, Balti filmi- ja meediakoolis, integreeritud muusika ja multimeedia alal.

Pabbo sõnul muutis superstaarisaade ta elu väga suurel määral. "Kogemus, mille ma sealt sain, on tohutu! Kindlasti andis see mulle juurde palju julgust ja enesekindlust teha edasi asja, mida ma väga armastan," sõnas ta.

Hetkel töötab neiu uue loo kallal, millega üritab jõuda ka Eesti Laul 2017 lavale. "Selles olen ma kindel, et muusika ei kao minu elust mitte kunagi!" ütles Pabbo.

Karl Mihkel Salong (Arno Saar)

Karl Mihkel Salong langes superstaarisaatest neljandas finaalsaates, kuid muusikaga on noormees jätkanud täiel rinnal. Viimased pool aastat on ta elanud Londonis, kus ta töötab ning vabadel päevadel käib stuudios enda singleid valmistamas. Salongi sõnul on suures linnas veidi raske elada, kuna see koht ei maga, seetõttu on tal tung vahel koju tagasi tulla.

Noormees tegi koos sõpradega ka heavy-metal bändi, kus ta vokaale laulis.

Superstaarisaates osalemist ta mitte mingil juhul ei kahetse. "See oli järjekordne peatükk minu raamatus ja ma tean, et see ei olnud viimane sarnane peatükk," lausus ta. Tulevikuplaanide kohta rääkis Salong, et need on samad, mis alati: "Go big or go home, niiet selle poole ma ka kogu hingega pürgin,“ ütles ta.

Karl Gustav Adamsoo (Õhtuleht)

Karl Gustav Adamsoo jõudis superstaariks pürgimisel kuuendasse finaalsaatesse. Pärast superstaarisaadet jätkas Adamsoo kommunikatsiooni- ja majanduseriala õpinguid Tartu Ülikoolis. Noormees nendib, et seetõttu jäi muusika tegemiseks aega vähesemaks, kuid sellegipoolest pole ta muusikat jätnud ning lähiajal on ilmumas uus lugu, viimati ilmus noormehel singel juunis.

Adamsoo sõnul muutis superstaarisaade tema elu väga palju. "Sain juurde tutvusi, millest ma enne ei osanud unistadagi. Lisaks sain veel paremini aru, milline see tele- ja showmaailm tegelikult välja näeb, mis andis mulle kindlasti vajaminevaid teadmisi kooliõpingute juures," rääkis noormees.

Saates osalemist ta ei kahetse. Pigem kurvastab, et teiste saateosalistega on suhtlus vähesemaks jäänud, kuid soovib kõigile kümnele edu. "Hoian ikka kõigile pöialt, kes meist kümnest muusikaga maailma vallutavad ning minu playliste paremaks teevad," sõnas Adamsoo.