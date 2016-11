Nagu igal aastal tuleb talv osade autojuhtide jaoks üleöö ja tekitab paksu pahandust. Rehvivahetusega tegelevatel töökodadel on käed-jalad tegemist täis ja lõppu ei paistagi tulevat. Rehvitakso töötaja Renari sõnul on esimene vaba aeg alles teisipäeval.

Lund tuiskab ning Rehvitakso telgi all on tungraudadele tõstetud kuldne Mercedes, millelt kõik rehvid alt võetud ja valmistatakse talverehve alla panema. Hommikul kella kümnest rehve vahetanud Renari sõnul tuleb talv inimeste jaoks alati ootamatult. Poole üheks on nad vahetanud kaheksa kuni üheksa auto rehvid.

"Iga viieteist minuti tagant on uus auto ja nii teisipäevani, sest enne ühtegi vaba aega ei ole," sõnab Renar, samal ajal kui telgi ees peatub veel kaks autot, kes loodavad elavas järjekorras talverehvid alla saada. Aega aga pole.

"Keskmiselt vahetame päeva ligikaudu 40-45 autol rehvid, aga oleme vahetanud ka 54," ütleb Renar, lisades, et kui keskmiselt kulub aega 15 minutit, võib minna ka kauem, kui klient näiteks peavõtme autosse unustab ja ise lahkub.