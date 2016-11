79aastane Joseph Ligon sattus vangi oma 16. eluaastal. Ta on hetkel vanim kinnipeetu, kes alustanud oma "karjääri" alaealisena. Mehele on vanglaelu saanud nõnda omaseks, et ta on keeldunud võimalustest vabadusse pääseda.

Philadelphiast pärit Ligon mõisteti eluks ajaks vangi kui ta osales kahe mehe tapmises, kirjutab Daily Mail.

USA hiljutise ülemkohtu otsusega on põhiseadusevastane rakendada eluaegset vangistust nende peal, kes on otsuse tegemise ajal olnud alaealised. Uue seaduse kohaselt saab alaealisele kõige rangema karistusena määrata mitte rohkem kui 35 aastat kinnipidamist. See andiski Ligonile võimaluse vangistusest pääseda, kuid üle 60 aasta vanglas viibinud mees keeldus sellisest pakkumisest põhimõtteliselt.