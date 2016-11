Pärnumaal sai surma veokiga kokku põrganud sõiduauto juht

Täna ennelõunal hukkus Pärnumaal Ahaste külas sõiduauto ja veoki kokkupõrkes sõiduauto juht.

Täna kell 11.08 anti politseile teada, et Pärnu-Lihula maantee 23. kilomeetril Ahaste külas juhtus liiklusõnnetus. Esialgsetel andmetel kaotas Pärnu poole liikunud sõiduauto Subaru juht 75-aastane mees oma sõiduvahendi üle kontrolli ning auto kaldus vastassuuna vööndisse, ette vastassuunas liikunud veokile Scania. Sõiduauto juht hukkus sündmuskohal. Sõiduautol olid suverehvid.

Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel. Pärnu politseijaoskonna juhi Andres Sinimeri sõnul on tegemist äärmiselt traagilise juhtumiga. „Tunneme kaasa hukkunu lähedastele,“ sõnas Sinimeri. „Liikluses tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, kuna teeolud on viletsad. Varuge piisavalt aega sihtkohta jõudmiseks. Võimalusel ärge osalege liikluses sõidukiga, millel ei ole talverehve. Kindlasti puhastage enne sõidu alustamist sõiduk nii lumest kui ka jääst. Vältige ohtlikke ja järske manöövreid,“ lisas ta.

Õnnetuspaigas on liiklus häiritud.