Värskeim raport seoses lennuga MH370 kinnitab, et Boeing 777 tegi India ookeani väga suure tõenäosusega kiire laskumise.

Ametnikud uurimas Tansaania rannikult leitud lennukitükki (Reutrers)

Austraalia liiklusohutuse büroo tehtud uuringu põhjal on alust arvata, et kui lennuk kukkus Vaiksesse ookeani, ei olnud see maandumisasendis. Raporti kohaselt toimus kukkumine "kiirelt".

Antud raport põhineb lennuki tiibade uurimisel.

(AFP / Scanpix)

Lend MH370 kadus radaritelt 2014. aasta märtsis. Lennuk, mille pardal oli 239 inimest, oli teel Pekingist Kuala Lumpurisse. Esimesed tükid lennukist leiti alles 2015. aastal Réunioni saare rannikult.